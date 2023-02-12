Mucize kurtuluş bu kez kendisini Gaziantepin Nurdağı ilçesinde gösterdi. Deprem bölgesinde enkaz altından 155 saat sonra 8 yaşındaki Semih Ege İnce sağ çıkarıldı. Kurtarma anında büyük coşku yaşayan ekipler, Semih Ege İnceye ne istediğini sordu. Semihin yanıtı ise Bana damacana su ve dondurma verin şeklinde oldu. Diğer yandan Semih, Süper Ligde taraftarı olduğu takımı ve en sevdiği futbolcuları açıkladı. Tarihe geçen anlara dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da dikkat çeken bir mesaj verdi.