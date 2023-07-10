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Bartın'ı sel vurdu! Bakan Ali Yerlikaya: Cumhurbaşkanımız gelişmeleri anbean takip etmekte /10.07.2023

Bartın'ı sel vurdu! Bakan Ali Yerlikaya: Cumhurbaşkanımız gelişmeleri anbean takip etmekte /10.07.2023

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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01

Bartın'ı sel vurdu! Bakan Ali Yerlikaya: Cumhurbaşkanımız gelişmeleri anbean takip etmekte /10.07.2023

A Haber 10:07
02

Gündem Özel

A Haber 2:33:02
03

'Pençe-Şimşek'ten acı haber /10.07.2023

A Haber 00:46
04

Ulaştırma Bakanı: Araçlar için önlem aldık /10.07.2023

A Haber 02:42
05

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyebiliriz /10.07.2023

A Haber 01:21
06

Satır Arası - NATO'da neler tartışılacak?

A Haber 2:22:36
07

Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nu fena ti'ye aldı /08.07.2023

A Haber 00:28
08

Memleket Meselesi 07.07.2023

A Haber 2:25:45
09

Tarihi görüşmeden ilk görüntüler /07.07.2023

A Haber 02:22
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