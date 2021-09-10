Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor / 10.09.21

AHaber

Son dakika haberi... Yoğun bakım ünitelerinde son durum ne? Yoğun bakımda yatan koronavirüs hastalarının kaçı aşısız? A Haber ekibi Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yoğun bakımına girdi. Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yoğun bakımdaki son durumu ve hastaların dağılımını anlattı. Yiyit, "Sosyal medyada yazılıyor çiziliyor ama gerçeklik burada bu koridorlarda" ifadelerini kullanarak "Totale vurduğumuzda yüzde 95'i aslında hastalarımızın çoğunluğu aşı takvimini tamamlamamışlar." dedi.