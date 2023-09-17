Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere yola çıkan Başkan Erdoğan’ı taşıyan uçak New Yorka indi. Başkan Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanında Türkiyenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı. Daha sonra Türkevine geçen Başkan Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı. Diğer yandan Başkan Erdoğanın ziyaretinde ekonomi başlığı ve siyasi gündem önemli yer tutuyor. Başkan Erdoğan, ABD temaslarında liderler ve yatırımcılarla bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Türkiyede yatırımları olan birçok markayla görüşecek. ABD ile ticaret hedefi ise 100 milyar dolar.