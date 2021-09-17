Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali için Mersin'de tarih verdi /17.09.2021

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılması ve Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetim sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesinin bitimi hakkında tarih verirken, Mersin'de 3 milyar 260 milyon liralık yatırım yapıldığını ifade etti. İşte detaylar...