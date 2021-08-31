Başkan Erdoğan BAE Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü! BAE ile ilişkiler düzeliyor mu? / 31.08.21

AHaber

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında kritik bir temas daha gerçekleşti. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular masadaydı. Peki bu temaslar ne anlama geliyor? BAE ile ilişkiler düzeliyor mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli değerlendirdi.