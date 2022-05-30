Başkan Erdoğan "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" demişti! Suriye'ye harekatın kodları ne? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Bizim derdimiz lokomotifle! / 30.05.22

Son dakika haberi... Başkan Erdoğanın Suriyeye harekat sinyali sonrası gözler sınırda. Peki son durum ne? Suriyeye yeni harekatın kodları ne? Suriyenin kuzeyinde terör örgütlerine harekat neden önemli? Olası harekatın kilit noktası neresi? Tel Rıfat mı Münbiç mi? Suriye sınırındaki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, İsveçin ne haltlar yediği ortada ama İsveç ve Finlandiya bir vagon bizim derdimiz lokomotifle ifadelerini kullanarak harekatın önemine dikkat çekerek harekatın yapılabileceği noktaları tek tek anlattı.