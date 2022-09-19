Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyinde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyede eğitim konusunda atılan adımları diğer katılımcılara aktardı. Türkiyedeki zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, Okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik. Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz. dedi.