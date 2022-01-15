Başkan Erdoğan: Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır /15.01.2022

Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşen AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. dedi. CHPnin vaatlerinden bahseden Başkan Erdoğan, Çiftçiye elektriği bedava vermekten bahsediyorlar. Biz de Bay Kemal ve yoldaşlarına diyoruz ki, Halep orada ise arşın burada. Gelin bu çılgın projenizi şu an yönettiğiniz büyükşehir belediyelerinizde başlatın. Samimi iseniz gelin ücretsiz elektriği benim Aydınlı çiftçi kardeşlerime verin. çağrısında bulundu. Darbelere karşı AK Partinin dik duruşunu hatırlatan Başkan Erdoğan, Adnan Menderesin üzücü idam olayını hatırlatarak CHPye yüklendi. Başkan Erdoğan, Milletimizin sözde yargı kararlarıyla işlenen bu cinayetin faallerini aradan geçen 60 seneye rağmen lanetle, nefretle hatırlıyor. Ey CHP bunun bedelini hem bu dünyada hem de ebedi âlemde ödeyeceksiniz. Teşkilatlarımız Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına kurulan tuzakları çok iyi öğrenmesi lazım. mesajını verdi.