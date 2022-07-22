"Başkan Erdoğan dünyaya nefes borusu açtı" /22.07.2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler BM arasında Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi imzalandı. Dünyanın umudu olan tarihi imzaya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Türkiyenin dış politikadaki başarısına vurgu yaptı. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Başkan Erdoğanın dünyaya nefes borusu açtığını vurgulayarak, Erdoğan 3 kıtaya ekmek gönderiyor, bu ekmek kokusunun arkasında Türk diplomasisi var diye konuştu. Dr. Eray Güçlüer ise, Türkiye sayesinde dünyanın bir gıda krizinden kurtulduğunu ifade etti.