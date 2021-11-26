Başkan Erdoğan: Faizler düşecek! /26.11.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmirdeki toplu açılış töreninde flaş açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan 96 tesisin açılışında, İzmir depreminin ardından toplam 353 dükkan yaparak teslim etme sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz dedi. Faiz için net mesajlar veren Başkan Erdoğan, Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Mandacılar var güçleri ile üzerimize geliyorlar. ifadelerine yer verdi. CHPye yüklenen Başkan Erdoğan, Milletimizin 2023te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiyenin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum. mesajını verdi.