Başkan Erdoğan "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında gençlerle bir araya geldi /19.05.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gençlerle kütüphane söyleşileri programında gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan ülke genelinde tam kapanma sonrası Türkiyenin koronavirüse karşı verdiği mücadelede yeni hedefini açıkladı. Erdoğan ayrıca Türkiyede aşılama çalışanlarına yönelik de bilgi verdi. Başkan Erdoğan FETÖnün çok önemli bir isminin yakalandığını da açıklarken, bu ismi kısa süre içinde açıklayacaklarını da duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin Netanyahu benzetmesine yönelik Meral Akşener bir zavallıdır ifadelerini kullandı. Terörle mücadeleye yönelik de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan Kandili de çökertmemiz lazım dedi. İşte detaylar...