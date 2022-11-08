A Haber Ankara ekibinden Rüya Akkuş ve Şükrü Can Çankaya 17 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğanın en yakınında bir gününü takip etti. A Haber ekipleri kameraların alınmadığı yerlere girerek, en özel anları görüntüledi. Başkan Erdoğan gençlere olan ilgisine ilişkin muhabirimiz tarafından sorulan soruya Bizim sevgi üzerine attığımız tohumla, gençlerle olan bu ilişkilerimi bugünleri hazırladı. ifadesini kullandı. Diğer yandan gün içinde Başkan Erdoğan ile Rüya Akkuş arasında yaşanan şarkı söyleme diyaloğu izleyenleri gülümsetti. Programın son kısmında ise Başkan Erdoğan Kadınlarla mı çalışmak zor erkeklerle mi? sorusuna Her ikisinin de kendine has özellikleri var. Kolaylıkları zorlukları var. Bütün mesele tam ortasını bulup çalışma. yanıtını verdi. İşte o anlar...