Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendikte, Ali Baba Cem Evinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Burada Başkan Erdoğana yüce kitabımız Kuran-ı Kerim hediye edildi. Başkan Erdoğan ayrıca Pendik Belediyesini de ziyaret etti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanı Belediyemizde ağırlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Daha güçlü ve müreffeh bir Pendik için çalışmaya devam edeceğiz dedi.