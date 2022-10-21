Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan dünya genelinde dijital terörün milli güvenlik için bir tehdit olduğunu ifade ederken, dünya genelinde yalan haberlerden kaynaklı çok sayıda insanın mahduriyet yaşadığını ifade etti. Fransız firması Lafargenin DEAŞa yaptığı yardımların kanıtlanmasına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan Fransızlara bu konuyu detaylıca anlattığımda beni anlamamışlardı ama bakın şu an Macron kendi parlamentosunda bunun hesabını veriyor ifadesini kullandı.