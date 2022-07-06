Başkan Erdoğan NATO'daki o diyalogu anlattı! FETÖ ve PKK artık NATO kayıtlarına geçti /06.07.2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski belediye başkanlarıyla düzenlenen Vefa Toplantısı adlı programda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan enflasyonun şubat ya da mart ayında kontrol altına alınacağının altını çizerken Hayat pahalılığının insanlarımızın belini büktüğünü gayet iyi biliyoruz. ifadelerini kullandı. Diğer yandan NATO Zirvesinde yaşanan diyaloga değinen Erdoğan PKK, FETÖ gibi terör örgütleri NATO kayıtlarına girmiştir. Bu bizim kırmızı çizgimizdir dedik. ifadelerini kullandı. Çankırı Dodurgada yapılan seçimleri AK Partinin yüzde 87lik oy oranıyla kazanması hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan Bu sonuçlar Anadolu irfanının göstergesidir dedi. İşte detaylar...