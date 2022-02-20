Başkan Erdoğan önemli açıklamalar /20.02.2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ulaştı. Başkan Erdoğan burada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Felix Tshisekedi basın toplantısı düzenledi. FETÖ ile mücadelede desteklerini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür eden Başkan Erdoğan, Biz de terörle mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyetinin yanında olmayı sürdürüyoruz. mesajını verdi. Başkan Erdoğan, Türkiye-Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığım Kovid-19 aşısı hibesiyle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı getirdik. dedi.