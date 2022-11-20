Başkan Erdoğan, Dünya Kupasının düzenlendiği Katarda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Burada verilen fotoğraf Mısır ile Türkiye arasında normalleşme sürecinin başlangıcı olarak okundu. Öte yandan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Başkan Erdoğan’ın Sisi ile verdiği fotoğrafın okumasını A Haber’de yaptı. Özellikle Mısır tarafından görüşme talebi olduğunun altını çizen Murat Yeşiltaş, Bu görüşme ile psikolojik aşamanın da aşıldığı görülmekte.” dedi. Ayrıca Sisi’nin Türkiye ile normalleşme ısrarının olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, “Mısır’ın Türkiye gibi bölgede güçlü bir aktörle kavgalı olması Mısır’a getirisi olan bir şey değildi. Mısır, Türkiye’nin diğer aktörlerle İsrail, BAE, Suudi Arabistan ile normalleştiğini gördü. Burada oluşan fırsat penceresini kullanmak istiyordu.” şeklinde konuştu.