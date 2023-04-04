Saadet Partisinde içinde terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin de yer aldığı 7li koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğluna yönelik itiraz sesleri iyice yükselmeye başladı. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğana destek mesajı veren Saadet Partili Mehmet Bingöl A Habere özel açıklamalarda bulundu. Bingöl, “Cumhur İttifakını desteklemek bir bakıma ülke meselesi haline geldi. Ülkenin güvenlik konusu çok önemli benim kanaatime göre de bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı olması ile devam edebileceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu. Diğer yandan Siyonist güçlerin Türkiyenin yükselişini hazmedediğini ifade eden Bingöl, Biz de Siyonistlere engel olmalıyız” dedi.