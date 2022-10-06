Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında gittiği Pragda düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan ile normalleşme konusuna değinen Başkan Erdoğan Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum. ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan düzenlenen yemekte yapmış olduğu konuşmadan Miçotakisin rahatsız olduğunu söylerken Yunanistan olması gerektiği yerde değil. Bunların bütün politikaları yalan üzerine kurulu. dedi. Suriye ile yeni döneme ilişkin sinyaller veren Başkan Erdoğan Vakti geldiğinde Suriye başkanı ile de görüşebiliriz ifadesini kullandı. Macronu Türk Birliğine davet ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan Gelecekler. Bizim hanımlar iyi anlaşıyor ama biz Macronla pek anlaşamıyoruz dedi..