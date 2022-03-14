Başkan Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz ile yapılan ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları /14.03.2022

Son dakika haberine göre Almanya Şansölyesi Scholz, bugün Türkiyeye resmi ziyarette bulunmak üzere geldi. Göreve gelmesinin ardından Türkiyeye ilk kez ziyaret eden Scholz, Külliyede Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşıladı. Yapılan ikili görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ile Scholz ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Antalyadaki Diplomasi Forumunun şu ana kadar kaydedilmiş en önemli başarı olarak tanımladı. Almanya Başbakanı Scholz ise görüşmenin çok yararlı geçtiğini ifade ederken Türkiye ile AB iş birliği içindeler. Gelecek için planlarımız var. Üst düzey diyalog formatlarını yürürlüğe sokacağız. dedi. İşte detaylar...