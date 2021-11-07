Başkan Erdoğan'dan Batman’daki Gençlerle Buluşma Programı'nda kritik mesajlar /07.11.2021

Başkan Erdoğan, Batman’da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen Gençlerle Buluşma Programı’na katıldı. Başkan Erdoğan, 20 yıl önceki Batman ile şimdiki arasında fark var dedi. Erdoğan, Yüreğinde memleket sevdası olan, bu topraklara dair hayalleri ve hedefi bulunan, Türkiye merkezli düşünen herkesin, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. açıklamasını yaptı. Öte yandan Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamayan HDPye de sert sözlerle yüklendi. Ayrıca Başkan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Selahattin Demirtaş tepkisi gösterdi.