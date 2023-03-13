Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürdü. Cumhur İttifakı üyesi MHP lideri Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğana eşlik etti. Erdoğan, ilk olarak Hatay Kırıkhandaki çadır kentte önemli açıklamalarda bulundu. Hatayı asla yalnız bırakmayacağız diyen Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluna da tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında Sabah yalan akşam yalan. İşi gücü yalan. dedi. Başkan Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte Hatay Samandağa geçerek muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda Tüm kurumlarımızın personelini, araçlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik. Milletimiz tek yürek oldu. dedi. Başkan Erdoğan bölgenin temiz suya ulaşabilmesi için Karaçay Barajı ile ilgili talimatı döner dönmez vereceğini duyurdu.