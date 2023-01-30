Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecikte gerçekleştirdiği programların ardından gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan altılı masanın yarattığı adaylık tartışmalarına yönelik net bir mesaj vererek Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de cumhurbaşkanı yapacak ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan İsveçin NATO üyeliğine yönelik de açıklamalarda bulunurken İsveçin şok olacağını ifade etti. Başkan Erdoğan Biz icabında Finlandiyayla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiyayla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım dedi. İşte detaylar...