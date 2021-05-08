Başkan Erdoğan'dan Müslüman ülkelere çağrı /08.05.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile katıldığı iftar programında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan terörle mücadele konusunda Kandili çökerteceğiz ve Kandil Kandil olmaktan çıkacak. Teröristler için için karanlık olacak ifadelerini kullandı. Terör devleti İsrailin Mescid-i Aksaya yönelik saldırıları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Terör devleti İsrail Kudüsteki Müslümanlara ahlaksızca saldırmaktadır. Sessiz kalan herkes bu zulme ortaktır. dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Müslüman ülkeleri ve BMyi harekete geçmeleri konusunda uyardı.