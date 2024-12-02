Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviçi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. İki lider yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan Suriyedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söylerken Sahada bütün tebdirleri alıyoruz mesajını verdi. Erdoğan ayrıca son hadiselerin Türkiyenin haklılığını teyit ettiğinin altını çizdi. Diğer yandan İsrailin yaklaşımını samimi bulmadığını söyleyen Başkan Erdoğan İsrail Gazzede sözleri tutmadı dedi. İşte detaylar...