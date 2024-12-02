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Başkan Erdoğan'dan net Suriye mesajı: Sahada tüm tedbirleri alıyoruz /02.12.2024

Başkan Erdoğan'dan net Suriye mesajı: Sahada tüm tedbirleri alıyoruz /02.12.2024

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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01

Başkan Erdoğan'dan net Suriye mesajı: Sahada tüm tedbirleri alıyoruz /02.12.2024

A Haber 19:36
02

Denize düşen kardeşlerin o anları kamerada /02.12.2024

A Haber 00:19
03

Suriye haritası nasıl şekilleniyor? 01.12.2024

A Haber 2:29:09
04

Bartın'daki kazada 5 ölü /01.12.2024

A Haber 01:08
05

Sahte dolarlar nasıl ayırt ediliyor?

A Haber 2:29:21
06

Dünya nükleer savaşa mı gidiyor? 24.11.2024

A Haber 2:37:25
07

Rusya Polonya'daki ABD üssünü vuracak mı?

A Haber 2:42:58
08

Putin'in sabrı taştı! Şimdi ne olacak?

A Haber 1:17:47
09

Trump gelmeden yeni savaş mı? 20.11.2024

A Haber 2:31:30
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