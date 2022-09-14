Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB Yeni Yurtlar Kampüsünde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere müjdeleri art arda sıraladı. Gelecek yıl da yurt ücretlerine zam yapılmayacağını ifade eden Başkan Erdoğan, Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. dedi. Türkiyenin, Avrupadaki yurt kapasitelerinden çok çok önde olduğunu ifade eden Erdoğan, İspanya, Hollanda, Fransa ve Almanyanın toplamından daha fazladır. Yüzde 6sı ile yüzde 15i arasındaki kısmı karşılarken, Türkiye başvuru taleplerinin yüzde 90ından fazlasını karşılamıştır. dedi.