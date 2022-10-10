Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan başörtüsü konusunda yasakçı zihniyetin hala pusuda beklediğinin altını çizerken muhalefete tarihi bir çağrıda bulunduklarının altını çizdi. Diğer yandan 1 milyon arsa projesinin detaylarını paylaşan Başkan Erdoğan 1 milyon arsa projesinin %40ı şehir merkezinde, %60ı ilçelerde. dedi. Ekonomiye ilişkin küresel krizin etkilerini minimuma indireceklerini söyleyen Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjde verdi. Başkan Erdoğan üniversite öğrencilerine yılda iki kez olmak üzere ulaşım desteği sağlanacağını duyurdu. Son olarak esnafa da kredi konusunda kolaylık sağlanacağını söyleyen Erdoğan Esnafımıza 60 ay vadeyle yüzde 7,5 faizle 100 bin TL destek vereceğiz. ifadelerini kullandı.