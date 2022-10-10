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7/24 Dinle A Haber Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar /10.10.2022
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar /10.10.2022

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar /10.10.2022

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar /10.10.2022

A Haber 32:49
02

EYT'de tek tip düzenleme nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak? / 08.10.22

A Haber 03:22
03

Avrupa'da gıda yardımı kuyruğu! Rekor başvuru / 03.10.22

A Haber 00:52
04

Savaş yeni mi başlıyor? Rusya'nın ilhak adımına ABD ve Avrupa neler yapabilir? / 01.10.22

A Haber 03:33
05

Güncel anket sonuçları A Haber'de açıklandı: AK Parti'nin icraatları sonrası oylarda ciddi yükseliş! 2018 vurgusu... / 08.10.22

A Haber 05:40
06

Girit Adası'na Amerikan uçak gemisi neden geldi? Esad ile temas olur mu? Türkiye'nin planı ne? / 07.10.22

A Haber 04:29
07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu açıklaması / 02.10.22

A Haber 02:54
08

CHP'li Engin Altay'ın referandum çelişkisi! /10.10.2022

A Haber 02:29
09

2023 seçimleri sonrası için flaş iddia! /09.10.2022

A Haber 05:56
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