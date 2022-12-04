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7/24 Dinle A Haber Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa'da önemli açıklamalar /04.12.2022
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa'da önemli açıklamalar /04.12.2022

Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa'da önemli açıklamalar /04.12.2022

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa'da önemli açıklamalar /04.12.2022

A Haber 56:13
02

2. el araçlara 'matrah' ayarı! Düzenleme yürürlükte, 2. el araç piyasasının seyri ne olacak? / 25.11.22

A Haber 02:47
03

CHP'li İBB panik yaptı: Terörle iltisaklılar ifşa olunca personelden 'adli sicil kaydı' talep ettiler / 29.11.22

A Haber 03:06
04

ÇALIŞMA HAYATINDA NELER DEĞİŞECEK? Hangi adımlar atıldı, atılacak? Emekli ve annelere hangi imkanlar tanınacak? / 01.12.22

A Haber 03:18
05

Suriye'ye kara harekatı artık an meselesi! Mehmetçik ABD'ye sürpriz yapabilir! Başkan Erdoğan ile Esad görüşecek mi? / 28.11.22

A Haber 03:44
06

Kılıçdaroğlu’na ABD’li ekonomi danışmanı! Jeremy Rifkin hamlesinin perde arkası / 02.12.22

A Haber 03:44
07

İstanbul'da korku dolu anlar! Böyle kurtarıldı /04.12.2022

A Haber 01:07
08

Şanlıurfa'da renkli anlar: Şarkıya eşlik etti /04.12.2022

A Haber 01:53
09

İYİ Parti kongresinde yumruklar havada uçuştu! /04.12.2022

A Haber 02:30
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