A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 11 Temmuz 2023 tarihli yayınında Litvanyadaki NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı önemli görüşme ele alındı. Programda; “Rusya- Ukrayna savaşı sonrası NATO’da dengeler nasıl değişti?, NATO’nun yeni Rusya planı ne?, Türkiye-ABD arasında yeni bir sayfa mı, sorunlar çözülüyor mu?, Yeni F-16lar Türkiye’ye gelecek mi?, Başkan Erdoğan’ın ‘yeni süreç’ mesajının anlamı ne?, Washington-Ankara hattında yeni dönem ne şekilde ilerleyecek?” sorularına yanıt arandı.