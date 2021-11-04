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7/24 Dinle AHaber Başkan Erdoğan’ı hedef alan asılsız paylaşımların hedefi ne? Sosyal medya manipülasyonu nasıl önlenecek? / 04.11.21
Başkan Erdoğan’ı hedef alan asılsız paylaşımların hedefi ne? Sosyal medya manipülasyonu nasıl önlenecek? / 04.11.21

Başkan Erdoğan’ı hedef alan asılsız paylaşımların hedefi ne? Sosyal medya manipülasyonu nasıl önlenecek? / 04.11.21

150 Bölüm | 16:35:02

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01

Başkan Erdoğan’ı hedef alan asılsız paylaşımların hedefi ne? Sosyal medya manipülasyonu nasıl önlenecek? / 04.11.21

AHaber 03:35
02

Toplumsal Hafıza - Başkan Erdoğan'a yapılan haksızlıklar

AHaber 1:31:48
03

İşte 2022 asgari ücreti! /06.11.2021

AHaber 09:50
04

"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" /05.11.2021

AHaber 06:26
05

Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar: Savcı Sayan A Haber ekranlarından Kürtlere seslendi / 04.11.21

AHaber 02:20
06

Makamını ve fikirlerini gençlerle paylaşıyor! Her sabah öğrencileri okula bırakıyor / 05.11.21

AHaber 01:13
07

SİHA'lar ABD'yi rahatsız etti! ABD’li senatörden Türkiye'nin SİHA programını hedef alan tasarı / 05.11.21

AHaber 03:04
08

HDP kapatma davasıyla ilgili saat 16'da AYM'de ön savunma yapacak / 05.11.21

AHaber 01:07
09

Başkan Erdoğan’ın siyasi hayatının dönüm noktası! O günün tanığı A Haber'de anlattı: İnsanlar büyük coşku içindeydi / 05.11.21

AHaber 02:24
10

Arka Plan - Millet İttifakı'nda kaos mu hakim?

AHaber 1:30:18

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