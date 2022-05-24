Başkan Erdoğan'ın "Miçotakis çıkışı" ne anlama geliyor? Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor? Hangi adaları silahlandırdı? / 24.05.22

Başkan Erdoğanın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Miçotakis nereye nasıl üs kuruyorsa kurdursun. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. sözleri güne damgasını vurdu. Bu sözler üzerine akıllara Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor? Yunanistandaki ABD üsleri kime tehdit? ABDnin Yunanistana verdiği askeri destekte hangi silahlar mevcut? Yunanistan hangi adaları silahlandırdı ve hangi adada hangi silahlar var? soruları akıllara geldi. A Haber canlı yayınına konuk olan İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, harita üzerinde ABD ve Yunan ittifakının perde arakasını etraflıca anlattı.