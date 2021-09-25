Başkan Recep Tayyip Erdoğan Prof.Dr.Aziz Sancar'ın elini aşağıya indirdi yalanı ellerinde patladı /25.09.2021

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST 2021 festivaline katıldı. Program sonrasında Prof.Dr. Aziz Sancar ile alandaki vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın Sancar'ın elini havaya kaldırdığı görüntüleri tersten oynatarak "Erdoğan, Aziz Sancar'ın elini aşağıya indirdi" algısı yapan çok sayıda hesap kirli bir algı operasyonunun peşine düştü. Başta FETÖ'cü Emre Uslu olmak üzere çok sayıda FETÖ destekli hesabın paylaştığı videoya Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli gibi isimlerden de destek geldi. Onedio isimli sosyal içerik platformu da konuya ilişkin bir haber yayınladı. Sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler sonrası çoğu isim geri adım atarak paylaşımlarını sildi.