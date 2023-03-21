Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Terör ile mücadelede iş birliği mesajı veren Başkan Erdoğan, Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKKyı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir. dedi. Başkan Erdoğan ayrıca önemli bir proje için atılacak adımı duyurarak Kalkınma Yolu Projesindeki kararlılığımızı vurguladık. Kalkınma Yolu Projesini, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. şeklinde konuştu.