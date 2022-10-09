Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere seslenen Başkan Erdoğan Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Onlarla 2023ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğluna yüklenen Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlunun Yasin Börünün katillerini iyi bilmesine rağmen o katillere can simidi attığını belirtti. Ayrıca Başkan Erdoğan önümüzdeki dönemde İstanbul, Ankara ve İzmirde TEKNOFEST düzenleceğini duyurdu. İşte detaylar...