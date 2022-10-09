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7/24 Dinle A Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 mesajı /09.10.2022
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 mesajı /09.10.2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 mesajı /09.10.2022

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 mesajı /09.10.2022

A Haber 27:38
02

Avrupa'da gıda yardımı kuyruğu! Rekor başvuru / 03.10.22

A Haber 00:52
03

Savaş yeni mi başlıyor? Rusya'nın ilhak adımına ABD ve Avrupa neler yapabilir? / 01.10.22

A Haber 03:33
04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu açıklaması / 02.10.22

A Haber 02:54
05

EYT'de tek tip düzenleme nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak? / 08.10.22

A Haber 03:22
06

Girit Adası'na Amerikan uçak gemisi neden geldi? Esad ile temas olur mu? Türkiye'nin planı ne? / 07.10.22

A Haber 04:29
07

CHP'li Sevigen: Kılıçdaroğlu ABD'den icazet alacak /25.09.2022

A Haber 01:03
08

Kadıköy'deki bir binada büyük patlama! /09.10.2022

A Haber 06:32
09

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması /09.10.2022

A Haber 07:50
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