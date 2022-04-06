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7/24 Dinle A Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon mesajı /06.04.2022
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon mesajı /06.04.2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon mesajı /06.04.2022

A Haber

150 Bölüm | 11:15:25
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01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon mesajı /06.04.2022

A Haber 29:16
02

Emekliye ödeme takvimi! Bayram ikramiyesinde zam olacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı / 01.04.22

A Haber 03:42
03

Türk askeri PKK'nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi /30.03.2022

A Haber 01:16
04

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Emekliye temmuz artışı ne kadar? / 04.04.22

A Haber 03:36
05

Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar /03.04.2022

A Haber 04:38
06

İYİ Parti'de HDP'yi eleştirmek suç mu? Milliyetçi kadrolar partide pasif görevlere mi getiriliyor? / 31.03.22

A Haber 05:43
07

İzmir'de CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj / 24.03.22

A Haber 01:41
08

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
09

Avrupa’da akaryakıt krizi | Rusya’ya yaptırımlar ters mi tepti? Avrupa’da 40 günlük motorin kaldı / 26.03.22

A Haber 01:37
10

Kiev’in tarihi mekanlarına koruma! Heykellerin çevresine tahkimat yapılıyor / 28.03.22

A Haber 01:24
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