Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan katıldığı canlı yayında son dakika açıklamaları! / 01.06.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları son dakika olarak yanıtladı. Başkan Erdoğan maske kullanımının ne zaman bırakılacağına yönelik önemli bir açıklama yaparken, yeni anayasa çalışmalarına da değindi. Biden yönetimini eleştiren Başkan Erdoğan, Gerilimin nedeni sözde Ermeni soykırımı. Senin her işin bitti de bu mu kaldı? Bırakalım da bu işi tarihçiler çözsün. ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca faizlere yönelik de çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...