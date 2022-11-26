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7/24 Dinle A Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Konya'da flaş açıklamalar: Faizi tek haneye indirdik enflasyon da inecek! /26.11.2022
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Konya'da flaş açıklamalar: Faizi tek haneye indirdik enflasyon da inecek! /26.11.2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Konya'da flaş açıklamalar: Faizi tek haneye indirdik enflasyon da inecek! /26.11.2022

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Konya'da flaş açıklamalar: Faizi tek haneye indirdik enflasyon da inecek! /26.11.2022

A Haber 51:43
02

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz'den Pençe Kılıç Harekatı yorumu: ABD’nin bu bölgeden çıkma vakti geldi / 20.11.22

A Haber 02:51
03

Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne? Depremden önce de görülebilir mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı / 24.11.22

A Haber 02:25
04

Rus vekil Mihail Delyagin A Haber'e konuştu: Erdoğan'ın dış siyaseti bizde hayranlık uyandırıyor | Rusya Herson'dan neden çekildi? / 19.11.22

A Haber 03:59
05

Millet İttifakı'nda kazan kaynıyor! 'Alevilik' tartışmaları yeniden alevlendi: Ağıralioğlu ile Altay birbirine düştü / 16.11.22

A Haber 02:50
06

Evinizi kiraya verirken aldatılmayın! Alt kiralama oyunu nasıl yapılıyor? / 09.11.22

A Haber 02:26
07

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yeni veto /15.11.2022

A Haber 00:46
08

Tele1'de skandal sözler! Özdemir İnce Hz. İbrahim ve Hacer'i hedef aldı: Ümmet diktatoryadır /26.11.2022

A Haber 04:00
09

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karismailoğlu A Haber'de: Bölgede güvenli bir ulaşım sağlanacak / 26.11.22

A Haber 03:05
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