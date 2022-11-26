Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında hitap etti. Burada kritik açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, Mevcut yönetim elinde CHP, Türkiyenin içine sokulmuş bir Truva atıdır. dedi. Diğer yandan terör yuvalarına harekat mesajı veren Başkan Erdoğan, 3 şehidimiz var. Ancak onların kanları yerde kalmayacak. Dün düşmanları kafir zümresi Mehmetçiğimizi hiçbir zaman bitiremez. ifadelerine verdi. Başkan Erdoğan, milli insansız savaş uçağı Kızılelmada 2023ün sonuna doğru seri üretime geçilmiş olacağını bildirdi. Ekonomide yaşananlar hakkında da konuşan Başkan Erdoğan, Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. ifadelerin yer verdi.