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A Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar /03.09.2022
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar /03.09.2022
A Haber
150 Bölüm | 11:59:23
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01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar /03.09.2022
A Haber
39:16
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02
Yunanistan'ı askeri üsse dönüştüren ABD'nin planı ne? Uzman isim A Haber'de anlattı: Hedef İstanbul ve Boğazlar mı? / 26.08.22
A Haber
03:54
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03
FETÖ istedi Kılıçdaroğlu o ismi CHP'de milletvekili yaptı /31.08.2022
A Haber
04:53
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04
İmran Han için tutuklama emri! Pakistan'da neler oluyor? / 22.08.22
A Haber
03:05
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05
Başörtü düşmanı Üstün Dökmen'in bir skandalı daha ortaya çıktı! Soru soran kadına çirkin saldırı / 18.08.22
A Haber
02:33
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06
HDP'li Beştaş CHP ile ittifakı itiraf etti: Oy verdik /31.08.2022
A Haber
01:10
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07
Gülşen'in sözlerinin perde arkası ne? Örgütlü bir kaos planı mı? Çarpıcı sözler: Bunların bütün sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu'dur! / 25.08.22
A Haber
06:19
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08
Hollywood'da PKK'ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak / 26.08.22
A Haber
04:54
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09
FETÖ medyasının yerini CHP medyası aldı! Dijital terör nasıl işleniyor? /29.08.2022
A Haber
05:41
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10
Vize olayının perde arkasında ne var? Amaç 2023 seçimleri öncesi iktidarı zorda bırakmak mı? ABD'nin TÜSİAD'a mektubu ne anlama geliyor? / 24.08.22
A Haber
06:07
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