Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce gösterdiği Filistin-İsrail haritası güncellendi! /11.05.2021

BM 74.Genel Kurulu’nda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistinde İsrailin uyguladığı zulmü dile getirirken o dönemde gösterdiği harita ile dünyanın gündemine gelmişti. O tarihi konuşmada Başkan Erdoğan ‘’Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? ifadelerini kullanmıştı. Başkan