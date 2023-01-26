ABD medyası bir kez daha tehdit dili kullanarak Türkiye karşıtı bir kampanya yürüttü. ABD merkezli Bloomberg, İsveçin NATO üyeliği konusunda; Türkiyeye baskı uygulanması gerektiğini yazdı. Haberde, Gerekirse Türkiyeye yaptırımlar da uygulanmalı ifadelerine yer verildi. The Economist ve Bloombergin ardından Alman Stern dergisi de Türkiyede gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde skandal ifadeler kullandı. Başkan Erdoğanı hedef alan dergi Kundakçı Erdoğan kapağı ile çıktı. Alman kökenli gazeteci Klaus Jürgens, ABD ve Batı medyasının yalan haberlerine hız verdiği bu dönemde muhabirlerin her gün Türkiyeye karşı nasıl yalan haber yapabilirim diyerek çalıştığını söyledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.