×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle A Haber Batı'nın kirli yüzünü böyle haykırdı! /05.01.2022
Batı'nın kirli yüzünü böyle haykırdı! /05.01.2022

Batı'nın kirli yüzünü böyle haykırdı! /05.01.2022

150 Bölüm | 13:29:50

DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Batı'nın kirli yüzünü böyle haykırdı! /05.01.2022

A Haber 05:17
02

Döviz kuru neden yükseldi? Dolar neden tekrar yükselişe geçti? Gıda fiyatlarında düşüş için tarih verdi! / 30.12.21

A Haber 01:55
03

2022’de dünyayı neler bekliyor? Küresel ekonomide dengeler nasıl değişecek? / 01.01.22

A Haber 05:35
04

CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? CHP-HDP iş birliğinde yeni aşama ne? CHP'deki büyük çatışma ne? / 29.12.21

A Haber 03:19
05

CHP’li Bülent Kuşoğlu’ndan Kurtuluş Savaşı şehitlerine iftira! Millet iradesini hedef alıp dindarlara iftira attı? CHP yine neyin peşinde? / 28.12.21

A Haber 03:25
06

Döviz düştü muhalefetin planları çöktü! Mesele 'seçim' değil mi yoksa? / 24.12.21

A Haber 01:56
07

PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ… CHP’li belediyeler kimlere emanet? / 27.12.21

A Haber 03:17
08

CHP'den Özcan ve Karaca kararı /03.01.2022

A Haber 01:58
09

Muhalefetin manipülatif eylemlerine sert tepki! "Linç yedim" diyerek anlattı: Muhalefet yangına benzin döktü! / 25.12.21

A Haber 05:41
10

Dövizi neden yükseltiyorlar? Son dönemde anormal yükselişin perde arkasında ne var? / 18.12.21

A Haber 04:22

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Gündem
Yaşam
Ekonomi
Spor
Teknoloji

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı