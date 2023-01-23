CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, icazet seferinin ikinci durağı olarak İngiltereye gitmişti. Daha önce tefeci ve faizci yakıştırmasında bulunduğu Londrada konuşan Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Göreceksiniz güzel Türkiyeyi nasıl birlikte inşa edeceğimizi ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri bugün Ankarada yaptığı açıklamada ise kendisiyle çelişti. Kılıçdaroğlu, adaylık mesajı verip Türkiye’yi inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız diye konuştu. Yaşananlar, Londrada başka Ankarada başka konuşan Kılıçdaroğluna riyakar tepkilerini de beraberinde getirdi.