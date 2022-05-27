"Bay Kemal FETÖ'cüler sayesinde kaçtı" /27.05.2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yüksek tondan sert tepki veren Başkan Erdoğan, Utanmadan kaçacak diyor! 15 Temmuzda beni kaçırtamadınız. Kendin FETÖcüler sayesinde kaçtın. Ne dersen de Erdoğan burada. Sen hiç heveslenme. Hizmete devam edeceğim” dedi. Ekonomikye dair mesajlar da veren Başkan Erdoğan, Kur ve enflasyon sorununun üstesinden geleceğiz. Refah payının artışını sağlayacağız. şeklinde konuştu.