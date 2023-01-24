Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan adaylık krizinde sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlunu aday gösterebilmek için Saraçhane şovuna girişen Akşener, Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu diyerek Kılıçdaroğlunu topa tuttu. Tansiyonun yüksek olduğu şu günlerde bomba bir kulis bilgisi dolaşıma sokuldu. CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlunun adaylığını geri çekerek, Akşenerin, İmamoğlunu önermesini önleyeceğini iddia etti. Sevinç Ankarada kuvvetli kulisler var diyerek, Kılıçdaroğlunun masaya İlhan Kesici ya da Faik Öztrakı önereceğini söyledi.