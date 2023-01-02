Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta, kendisinden önceki CHP Genel Başkanı Deniz Baykalı evinde ziyaret etmişti. Baykalın kızı Aslı Baykalın CHPyi hedef alan ağır söylemlerinin gölgesinde geçen görüşmeden servis edilen fotoğraf tartışmalara neden olmuştu. CHPye yakın gazeteciler ve medya, yüzü asık olan Baykalın Kılıçdaroğluna destek verdiğini iddia etmişti. Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Baykalın en yakınındaki isimlerden Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Bu bir taciz, baskı ziyaretidir. Deniz Beyin Kemal Beye desteği söz konusu değil diye konuştu. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ise, Aslı Baykal ile Ataç Baykal kardeşler arasında bir gerilim olduğunu, Kılıçdaroğlunun ziyaretinin bu doğrultuda planlandığını ifade etti.