Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkıp geride kalan gün 6lı koalisyondan ayrılığını duyurdu. Adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşa çağrı yapan Akşener, iki isim tarafından veto yedi. A Haberde gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Akşenerin İmamoğlundan aldığı güvence ile masayı terk ettiğini fakat satıldığını ifade etti. Kılıçdaroğlunun Deniz Baykala yaptığını, İmamoğlunun da Akşenere yaptığını belirten Sayan, Kılıçdaroğlunun ciğerini bilirim. Hepimiz el ele koyduk, yemin ettik Deniz Baykalı geri getireceğiz dedik, ertesi gün adaylığını açıkladı. Bugün de Akşenere kumpas kurdular diye konuştu. Sayan, Kılıçdaroğlunun adaylığına ilişkin de çok konuşulacak bilgiler aktardı.