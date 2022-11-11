Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber’e ekranlarında Merve Türkayın sorularını yanıtladı. Dünya genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan krize değinen Destici hükümetin bu alanda uyguladığı büyük sübvansiyonlarla vatandaşa destek verdiğini belirtti. Asgari ücret ve EYTye ilişkin de konuşan Destici Yılbaşından önce EYT ve asgari ücrete ilişkin adımlar atılacak. ifadelerini kullandı. İYİ Parti kadrosunun sağdan soldan toplama olduğunu söyleyen Destici, Millet İttifakının adayının Kılıçdaroğlu olacağına inandığını belirtti. Destici ayrıca Kılıçdaroğlu ABD ve İngilterede kimlerle görüştüğünün yakın zamanda ortaya çıkacağını ifade etti. BBP Başkanı Destici seçimleri Millet İttifakının kazanmasına ilişkin ise 2023te kazanırlarsa belediyeleri HDP kayyumdan geri alacak ve bölge tamamen HDP ve PKK kontrolüne bırakalacak. dedi.