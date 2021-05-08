"Ben çalmazsam, başka biri senden çalacak" /08.05.2021

İsrailin Mescid-i Aksaya yönelik kanlı baskını sonrası yüzlerce kişi yaralandı. Türkiyede çok sayıda siyasi isim konuya ilişkin tepki gösterdi. Yapılan saldırı öncesinde radikal bir Yahudinin Ben çalmazsam, başka biri senden çalacak sözleriyle Filistinlilerin evini bastığı görüntüler akıllara kazınmıştı. Evine baskın düzenlenen Filistinli kadının babası Nabil Al Kurd, işgal altındaki Kudüsün Şeyh Cerrah Mahallesinde zorla yerinden edilmek istenen Filistinlilerin durumunu A Haberde anlatmış ve Eskiden mahkemeler vardı şimdi öyle bir durum kalmadı. Evlerimize gelip kapıları kırıp giriyorlar. Asıl amaçları burayı ele geçirmek. ifadelerini kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğana yardım çağrısı yapmıştı.