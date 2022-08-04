Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 kazançla 2.723,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.733,50 puana taşıdı. Diğer yandan brent petrolün 100 doların altına düşmesi ile benzin ve motorinde indirim beklentisi daha da yükseldi. Edinilen bilgiye göre bu geceden itibaren benzin ve motorinde araç sahiplerini sevindiren bir indirim gelecek. Ayrıca ham petrol fiyatı ise bugün 1,84 kayıpla 88.99 dolara kadar düştü.